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17:51, 22 марта 2021 года
В Орле назвали имена победителей I этапа фестиваля «Моя Россия — 2021»I этап Открытого городского фестиваля патриотической песни прошел в онлайн-режиме.
В администрацию Орла поступило более 100 видеороликов с песнями о Великой Отечественной войне, о России, о малой Родине.
Участники от 14 до 35 лет показали себя в номинациях «Соло», «Ансамбль», «Народное пение». Список победителей первого этапа можно увидеть здесь
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Следующим этапом станет «живое» выступление перед членами жюри. Оно пройдёт 29 марта в зале Орловского государственного института культуры (ул. Лескова, 15).
Победителей определят до 5 апреля. А 12 апреля состоится гала-концерт и награждение победителей и призёров фестиваля «Моя Россия».
Фото с сайта администрации города Орла
Орловское Информбюро