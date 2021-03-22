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Главная » Новости

17:51, 22 марта 2021 года

В Орле назвали имена победителей I этапа фестиваля «Моя Россия — 2021»

I этап Открытого городского фестиваля патриотической песни прошел в онлайн-режиме.


В администрацию Орла поступило более 100 видеороликов с песнями о Великой Отечественной войне, о России, о малой Родине.
 
Участники от 14 до 35 лет показали себя в номинациях «Соло», «Ансамбль», «Народное пение». Список победителей первого этапа можно увидеть здесь.
 
Следующим этапом станет «живое» выступление перед членами жюри. Оно пройдёт 29 марта в зале Орловского государственного института культуры (ул. Лескова, 15).

Победителей определят до 5 апреля. А 12 апреля состоится гала-концерт и награждение победителей и призёров фестиваля «Моя Россия».
 
Фото с сайта администрации города Орла



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