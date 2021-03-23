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6:07, 23 марта 2021 года Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» набирает единомышленников Встреча с теми, кто хочет присоединиться к волонтерам, состоится 28 марта. Встреча пройдет в форме лекции, после нее будет возможность задать вопросы.





Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» существует в Орле почти 6 лет и занимается поиском пропавших людей. С каждым годом обращений все больше. Кроме того, волонтеры активно занимаются профилактикой: проводят уроки безопасности в школах. Есть и другие задачи, для выполнения которых нужны добровольцы.



Желающих присоединиться ждут на встречу 28 марта к 16 часам. Встреча пройдет в Центральной городской библиотеке им. Пушкина ( Комсомольская, 65 ).





Мария Семак



