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6:07, 23 марта 2021 года

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» набирает единомышленников

Встреча с теми, кто хочет присоединиться к волонтерам, состоится 28 марта. Встреча пройдет в форме лекции, после нее будет возможность задать вопросы.


Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» существует в Орле почти 6 лет и занимается поиском пропавших людей. С каждым годом обращений все больше. Кроме того, волонтеры активно занимаются профилактикой: проводят уроки безопасности в школах. Есть и другие задачи, для выполнения которых нужны добровольцы.

Желающих присоединиться ждут на встречу 28 марта к 16 часам. Встреча пройдет в Центральной городской библиотеке им. Пушкина (Комсомольская, 65).


Мария Семак
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