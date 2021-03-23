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7:12, 23 марта 2021 года

Подмаслова гора в Мценском районе объявлена памятником природы регионального значения

Соответствующее постановление подписал губернатор Орловской области Андрей Клычков.


Подмаслова гора расположена в Мценском районе в 1,2 км на северо-востоке от деревни Нарышкино. Участок разнотравной степи площадью 1,7 гектаров является памятником природы и особо охраняемой природной территорией.
 
Территория Подмасловой горы покрыта высоким травяным покровом и имеет форму прямоугольника. Уникальность территории состоит в большом скоплении ископаемой флоры, таких как ирис безлистный, ковыль перистый, горечавка крестовидная, козелец пурпурный, вишня кустарников, лен желтый.
 
Как сообщает информационный портал Орловской области, территорию внесут в Единый государственный реестр недвижимости сведений о его границах.
 
В границах особо охраняемой природной территории регионального значения запрещается любая хозяйственная деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.

Фото: «Портал Орловской области – публичный информационный центр»



 



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