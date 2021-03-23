Орловское отделение ПФР огласило статистику сетевых обращений

Управление отметило возросшую популярность электронных услуг.

Через Госуслуги было принято 6 500 запросов. В Личный кабинет за минувший год обратились свыше 68 тысяч раз.

Пресс-служба областного управления ПФР напоминает, что в электронном виде можно получить 54 услуги.