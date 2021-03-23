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8:53, 23 марта 2021 года Главу ливенского АО оштрафовали за игнорирование прокурора Нежелание выполнять предписания ведомства обернулось административной статьей.



Ранее местная прокуратура внесла в адрес генерального директора АО «Автоагрегат» представление для исправления выявленных ранее ведомством нарушений законодательства. Тем не менее, необходимые меры так и не были предприняты в срок, в связи с чем решением суда был оштрафован на 2 тысячи рублей – сообщает сайт областной прокуратуры.





Артём Ежаков



