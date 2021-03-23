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9:17, 23 марта 2021 года

В течение двух дней орловские полицейские нашли 20 человек

В регионе подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Розыск».


Оно направлено на нахождение скрывающихся от правосудия лиц и пропавших без вести граждан. В период 17 по 18 марта полицейские обнаружили и задержали 13 преступников, находящихся в федеральном и межгосударственном розыске, а также 5 человек, пропавших без вести и 2 малолетних детей – сообщает пресс-служба областного УМВД.


Артём Ежаков
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