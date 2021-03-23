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9:34, 23 марта 2021 года
Орловской «Пушкинке» дали доступ к «ЛитРес»Доступ открыт для всех читателей библиотеки.
Воспользоваться электронной библиотекой «ЛитРес» можно в случае оформления читательского билета в библиотеке им. Пушкина. Посетителям доступен список из 750 изданий различных жанров, который сформировали местные книголюбы.
Для записи в «Пушкинку» не обязательно иметь орловскую прописку. Сотрудники библиотеки зарегистрируют нового читателя по номеру телефона, а в дальнейшем через учетную запись он сможет заказать интересующую его книгу – это можно сделать из любого места, где есть интернет, сообщает сайт мэрии.
Артём Ежаков