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9:34, 23 марта 2021 года Орловской «Пушкинке» дали доступ к «ЛитРес» Доступ открыт для всех читателей библиотеки.





Воспользоваться электронной библиотекой «ЛитРес» можно в случае оформления читательского билета в библиотеке им. Пушкина. Посетителям доступен список из 750 изданий различных жанров, который сформировали местные книголюбы. Для записи в «Пушкинку» не обязательно иметь орловскую прописку. Сотрудники библиотеки зарегистрируют нового читателя по номеру телефона, а в дальнейшем через учетную запись он сможет заказать интересующую его книгу – это можно сделать из любого места, где есть интернет, сообщает сайт мэрии.



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Артём Ежаков



