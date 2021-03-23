В Орловской области в полтора раза вырос объем ввода жилья

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9:47, 23 марта 2021 года
В Орловской области в полтора раза вырос объем ввода жильяЭто данные прошлого года в сравнении с позапрошлым.
Статистику озвучил глава регионального департамента экономразвития и инвестиционной деятельности Сергей Антонцев. Выступая с докладом на аппаратном совещании в областном правительстве, управленец доложил, что в минувшем году на Орловщине ввели в эксплуатацию 442,1 тыс. м² жилья, перекрыв показатель позапрошлого года на 46,1%.
За весь 2020 года на работы в строительной сфере потратили 34,1 миллиарда рублей (+18,6% к уровню 2019 года) – сообщает региональный информационный портал.
Артём Ежаков