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9:47, 23 марта 2021 года В Орловской области в полтора раза вырос объем ввода жилья Это данные прошлого года в сравнении с позапрошлым.





Статистику озвучил глава регионального департамента экономразвития и инвестиционной деятельности Сергей Антонцев. Выступая с докладом на аппаратном совещании в областном правительстве, управленец доложил, что в минувшем году на Орловщине ввели в эксплуатацию 442,1 тыс. м² жилья, перекрыв показатель позапрошлого года на 46,1%. За весь 2020 года на работы в строительной сфере потратили 34,1 миллиарда рублей (+18,6% к уровню 2019 года) – сообщает региональный информационный портал.





Артём Ежаков



