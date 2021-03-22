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18:50, 22 марта 2021 года В Орле приступили к ремонту остановок В рамках контракта привести в порядок планируют 119 павильонов.





На ремонт выделено 2,5 миллиона рублей. Сейчас подрядчик приступил к замене навесов из поликарбоната на улице Раздольной, после - покраска каркаса. В управлении коммунальным хозяйством Орла заверили: как только погодные условия позволят, благоустройство остановок начнется во всех районах города.





Юлия Опанасюк



