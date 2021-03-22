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21:20, 22 марта 2021 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».
- 61 случай коронавируса выявлен в Орловской области за минувшие сутки. Вакцинация населения продолжается.
- 355 орловцев-дольщиков получат компенсацию за жилье. Между ними распределят больше полумиллиарда рублей.
- Подготовку орловских призывников высоко оценили на всероссийском уровне. Во время весеннего этапа призывной кампании в составе комиссий будут только вакцинированные.
- В Орле начали ремонтировать остановочные павильоны.
- Сегодня стартовал международный хореографический конкурс «Весенний дивертисмент».
Вести-Орёл