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21:20, 22 марта 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- 61 случай коронавируса выявлен в Орловской области за минувшие сутки. Вакцинация населения продолжается.

- 355 орловцев-дольщиков получат компенсацию за жилье. Между ними распределят больше полумиллиарда рублей.



- Подготовку орловских призывников высоко оценили на всероссийском уровне. Во время весеннего этапа призывной кампании в составе комиссий будут только вакцинированные.



- В Орле начали ремонтировать остановочные павильоны.



- Сегодня стартовал международный хореографический конкурс «Весенний дивертисмент».

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