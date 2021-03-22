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20:56, 22 марта 2021 года Клычков о мценском ЗАГСе: «Надо исправлять ситуацию» Губернатор Орловской области прокомментировал фрагмент юмористической передачи «Однажды в России», в которой высмеяли состояние здания.





Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Да, видел. Хоть и юмористическая передача, но ничего приятного нет. Сегодня поручил руководству управления ЗАГСа выехать и посмотреть, что сделано. Я в ЗАГСе давно не был, уже 15 лет как. Там же пошутили, что все это сделано специально – чтобы разводиться не ходили. Шутки шутками, а надо исправлять ситуацию».





Артём Ежаков



