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21:00, 22 марта 2021 года В Орловской области нет закрытых на карантин школ и детсадов Губернатор Андрей Клычков во время прямого эфира в социальных сетях назвал количество больных коронавирусом детей.





«Что касается учебных и дошкольных учреждений. Дошколка: из 169 закрытых полностью или частично нет. Дошкольные группы при школах – из 127 также нет закрытых. По школам – из 358 полностью закрытых и по гриппу, и по ковиду, нет. По классам – тоже нет. 294 общеобразовательных организации на каникулах», – озвучил статистику глава региона.

В данный момент с коронавирусом госпитализировано четверо детей. На амбулаторном наблюдении с этим же диагнозом находятся 52 ребенка. Осложнений в виде пневмонии у них не наблюдается.





Артём Ежаков



