В Орловской области нет закрытых на карантин школ и детсадов

«Что касается учебных и дошкольных учреждений. Дошколка: из 169 закрытых полностью или частично нет. Дошкольные группы при школах – из 127 также нет закрытых. По школам – из 358 полностью закрытых и по гриппу, и по ковиду, нет. По классам – тоже нет. 294 общеобразовательных организации на каникулах», – озвучил статистику глава региона.
В данный момент с коронавирусом госпитализировано четверо детей. На амбулаторном наблюдении с этим же диагнозом находятся 52 ребенка. Осложнений в виде пневмонии у них не наблюдается.