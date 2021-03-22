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21:55, 22 марта 2021 года

Клычков прокомментировал инцидент с иномаркой на ул. Бурова в Орле

Губернатор провел сегодня традиционный прямой эфир в социальных сетях.


Речь идет об иномарке с номерами Тульской области, провалившейся в глубокую яму с водой на улице Бурова в Орле.

«Видел этот «Фольксваген». Ничего хорошего. Вокруг люка провал произошел. Выполнялись работы по обустройству люка, и вот результат», – заявил Клычков.

Ранее свой комментарий относительно ситуации дал главный инженер МПП ВКХ «Орелводоканал» Владислав Терновых.
 
«Раньше на месте, где появилась яма, был газон. Но со временем помещения на первом этаже распродали, и хозсубъекты сделали общую парковочную площадку. Здесь и произошел перелом трубы диаметром 150 мм. В результате образовалась вымоина, куда и попала машина. На данный момент авария устранена, яма засыпана», – отметил Терновых.
Ещё одним «дорожным» вопросом стал ремонт полотна в микрорайоне «Зареченский». У губернатора спросили, почему там вырезали ямы и бросили работы. В чате трансляции мэр Орла Юрий Парахин заявил, что ремонт в «Зареченском» продолжится завтра ночью.



Артём Ежаков
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