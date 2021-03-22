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22:05, 22 марта 2021 года В Орле начали готовиться к параду Победы Его проведение по-прежнему будет зависеть от эпидемиологической обстановки в регионе.





Соответствующее поручение было отдано сегодня главой области Андреем Клычковым – он заявил об этом во время традиционного прямого эфира в социальных сетях. Губернатор выразил надежду, что мероприятие состоится – в прошлом году парад в областной столице пришлось отменить.





Артём Ежаков



