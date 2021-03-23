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10:07, 23 марта 2021 года

Орловская КСП нашла недочеты в закупках по национальным проектам

Областные аудиторы обнародовали итоги контрольного проверочного мероприятия по этому направлению.


Специалисты региональной контрольно – счетной палаты установили, что бюджетные средства, выделенные в минувшем году на заключение соглашений в рамках национальных проектов, в Орловской области тратились недостаточно эффективно.

В частности, аудиторы выявили факты значительных объемов закупок у единственного поставщика (43,5% от общего объема сделок в минувшем году), завышения стартовой стоимости соглашений, а также низкий уровень претензионной работы, принятия некачественных работ и т. д.

Среди нацпроектов, где в прошлом году допускались нарушения конкуренции и обоснования начальной максимальной цены контрактов: «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Здравоохранение», «Образование».

Нарушения в НМЦК также имелись в программах «Демография», «Экология», а также «Жилье и городская среда». Было установлено, что иногда закупочные цены превышали рыночные на 7% – 80%.

Результаты проверки были переданы губернатору Орловской области Клычкову, председателю областного совета Музалевскому, а также направлены в прокуратуру и прочие правоохранительные органы – сообщает сайт региональной КСП.


Артём Ежаков
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