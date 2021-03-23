Главная » Новости



10:30, 23 марта 2021 года Орловские коровы стали чаще болеть лейкозом В минувшем году болезнь выявили у 30 единиц крупного рогатого скота.





На предмет наличия лейкоза у крупного рогатого скота в прошлом году в Орловской области было взято чуть больше 120 тысяч проб. Носителями вируса (но не больными) были признаны 248 животных, болезнь подтвердилась у 30 зверей (из 1 862 взятых гематологических образцов).



В минувшем году лейкоз был обнаружен у 25 животных. Носителями вируса являлись 408 единиц крупного рогатого скота. Всего было проведено около 110 тысяч исследований.



Лейкоз у КРС чреват для потребителей снижением качества молочной и мясной продукции. Первую можно использовать лишь после проведенной пастеризации – а это влечет дополнительные затраты, равно как и противоэпидемиологические мероприятия – сообщает региональный информационный портал.





Артём Ежаков



