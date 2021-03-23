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10:58, 23 марта 2021 года В деле приема в Орловский институт МВД появился новый фигурант Это уже четвертый человек, предположительно причастный к махинации.





Напомним, что по данным следствия, группа из трех человек – начальника финансово-экономического отдела Орловского юридического института МВД России имени В. В. Лукьянова, бывшей сотрудницы этого учебного заведения и местной жительницы – убедила потерпевшую в том, что её сын успешно поступит в институт. За услуги женщина отдала 800 тысяч рублей. Факт передачи денег произошел 13 марта.



Как сообщила сегодня пресс-служба регионального СУ СК, в деле появилась новая подозреваемая – старший специалист направления по работе с личным составом МО МВД России «Сосковское». Ей инкриминируют ту же статью, что и первым фигуранткам (ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество).



По факту возбужденного в отношении своего работника уголовного дела, институт проводит собственную проверку. Как сообщила пресс-служба учебного заведения, в случае установления вины сотрудницы, она будет уволена из ОВД и привлечена к законной ответственности.



Аналогичную проверку в отношении своей сотрудницы возбудило и УМВД – как сообщила пресс-служба ведомства, если виновность женщины подтвердится, последствия будут идентичны озвученным выше, а ее непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности.





Артём Ежаков



