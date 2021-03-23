вторник 23.03.2021 15:20:36 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС






COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пять интервью о любви
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

10:58, 23 марта 2021 года

В деле приема в Орловский институт МВД появился новый фигурант

Это уже четвертый человек, предположительно причастный к махинации.


Напомним, что по данным следствия, группа из трех человек – начальника финансово-экономического отдела Орловского юридического института МВД России имени В. В. Лукьянова, бывшей сотрудницы этого учебного заведения и местной жительницы – убедила потерпевшую в том, что её сын успешно поступит в институт. За услуги женщина отдала 800 тысяч рублей. Факт передачи денег произошел 13 марта.

Как сообщила сегодня пресс-служба регионального СУ СК, в деле появилась новая подозреваемая – старший специалист направления по работе с личным составом МО МВД России «Сосковское». Ей инкриминируют ту же статью, что и первым фигуранткам (ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество).

По факту возбужденного в отношении своего работника уголовного дела, институт проводит собственную проверку. Как сообщила пресс-служба учебного заведения, в случае установления вины сотрудницы, она будет уволена из ОВД и привлечена к законной ответственности.

Аналогичную проверку в отношении своей сотрудницы возбудило и УМВД – как сообщила пресс-служба ведомства, если виновность женщины подтвердится, последствия будут идентичны озвученным выше, а ее непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности.


Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.