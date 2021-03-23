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11:14, 23 марта 2021 года Пять человек стали жертвами коронавируса в Орловской области В России обнародовали суточные данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 23 марта, за последние сутки в Орловской области выявлено 63 случая коронавирусной инфекции (всего – 31 942).



лечении – 2 222 человека. Накануне выписано 64 орловца (всего – 29 222). Число умерших жителей региона достигло 498 (+5 жертв за сутки).



Суточная заболеваемость в России – 8 457 (всего – 4 474 610), число выздоровевших – 10 860 (всего – 4 088 045). Общее число летальных исходов – 95 818 (+ 427 случаев за сутки). На лечении – 290 747 граждан.



Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Артём Ежаков



