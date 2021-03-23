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11:24, 23 марта 2021 года Учитель английского языка из Ливен претендует на звание лучшего педагога Орловской области Лучшего педагога региона выберут из 18 участников.





Среди претендентов на победу - преподаватель английского языка из ливенской гимназии. Евгения Кобылкина учит детей с 2007 года. О ее методиках рассказали наши коллеги из ТК «Принт-ТВ».





При содействии ТК ПРИНТ-ТВ



