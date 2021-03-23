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11:26, 23 марта 2021 года В Лужки пустят дополнительные вечерние маршрутки Местных жителей просят проконтролировать эти перевозки.





Как сообщает пресс-служба мэрии Орла, дополнительные рейсы в Лужки будут отправляться от 1-й Посадской в 20:30, 20:50 и 21:15. Прибыв на конечную остановку, автобусы продолжат следование по маршрутам №1, №22 и №59.



В случае перебоев с указанными рейсами, городская администрация просит сообщать об этом в социальные сети мэрии (Facebook, Instagram, «ВКонтакте») и отдел организации транспортного обслуживания (телефон: (4862) 43 – 36 – 02).





Артём Ежаков



