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11:40, 23 марта 2021 года

«Чтобы сохранить любовь, надо уметь любить не одного человека, а всю Россию, народ, человечество»

В Орле вспоминали о взаимоотношениях Грановского с его женой.


Имя Тимофея Грановского известно далеко за пределами России. Он был не только великим ученым-медиевистом, но и верным мужем. 14 лет его незаменимой спутницей и музой была Елизавета Мюльгаузен. Секрет счастливых отношений попытались разгадать в Орле, на родине историка. На вечере, организованном сотрудниками дома-музея Грановского, присутствовали студенты исторического факультета Орловского госуниверситета.
 
Жизнь Тимофея Грановского была недолгой, но яркой и наполненной. И, несомненно, главным событием в ней стала встреча на балу с 17-летней Елизаветой Мюльгаузен. Она позже стала его законной супругой. 
 
Анжелика Чернышова, заведующая музеем «Дом Т.Н. Грановского»: «Лизавета Богдановна стала ему не только верной женой, он называл ее и дочерью и сестрой. Она была и первой слушательницей его замечательных лекций. Она не пропустила ни одной публичной лекции мужа, переписывала его сочинения, слушала его новые публикации».
 
Будучи еще ее женихом, Грановский писал девушке письма о любви, в которых раскрыл свой секрет счастливых отношений: «Чтобы сохранить любовь, надо уметь любить не одного человека, а всю Россию, народ, человечество». 
 
В их доме всегда царило согласие, а друзья были частными гостями. Когда супруга тяжело заболела, Тимофей Николаевич не представлял, как сможет жить без нее. Однако так сложилось, что Елизавета Богдановна пережила мужа на полтора года. Переписку с самым дорогим человеком она лично передала другу и двоюродной сестре Грановского.
 
Присутствие будущих историков на встрече в доме, где родился Грановский, неслучайно. Он был деканом историко-филологического факультета Московского университета, именно Грановский заложил основы научной разработки западноевропейского Средневековья в России. 
 
Евгения Татаренкова, заместитель декана исторического факультета ОГУ им. И.С. Тургенева: «Это были люди, на мой взгляд, которые осуществили переворот во многих областях человеческого знания, человеческой истории и главное - духовной культуры, без которой невозможна история вообще. Я бы назвала этих людей - люди, которые расшатывают матрицу». 
 
Со дня рождения историка прошло больше 200 лет. «Он жил недаром - он не умрет» - сказал однажды про Грановского его друг и земляк Иван Тургенев. И с этим трудно не согласиться.



Юлия Опанасюк
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