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11:53, 23 марта 2021 года В Кромах заблокировали информацию о водительских подделках Местный районный суд полностью удовлетворил иск прокуратуры.





Порталы с запрещенной к распространению в стране информацией были выявлены в результате мониторинга. На сайтах в свободном доступе имелась информация о приобретении водительского удостоверения и подложных медицинских справок.



Для блокировки ресурсов, ведомство обратило в суд, который выиграло. Противоправная информация была удалена – сообщает сайт прокуратуры.





Артём Ежаков



