вторник 23.03.2021 15:21:13 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС






COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пять интервью о любви
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

11:55, 23 марта 2021 года

266 орловских детей-сирот стоят в очереди на получение жилья

Однако с начала года ни один льготник пока квартиру не получил. Ситуацию разъяснил мэр Орла Юрий Парахин на аппаратном совещании губернатора.


Как пояснил Юрий Парахин, мэрия объявила 4 аукциона на приобретение 69 однокомнатных квартир для детей-сирот. На эти цели выделено 165 миллионов рублей. Минстрой определил, что стоимость таких квартир составляет более 48 тысяч рублей за квадратный метр.
 
Юрий Парахин, мэр г. Орла: «Данные аукционы признаны несостоявшимися. Мы пробовали и в долевое участие вступить, и прямые закупки осуществить, но из-за средней стоимости сегодня на рынке в 53 тысячи рублей закупить пока не удалось».
 
Юрий Парахин пояснил, что администрация ведет переговоры с застройщиками. Мэр не исключает возможности приобретения квартир на вторичном рынке. Губернатор Андрей Клычков призвал поторопиться с решением этого вопроса.
 
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Времени остается не так много, потому что достаточно большой период времени занимает закупка и оформление всех документов, для того чтобы передать их детям. Традиционно это происходит в конце года, но чем раньше мы это сделаем, тем раньше предоставим детям возможность жить в нормальных комфортных условиях».



Юлия Сабельникова
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.