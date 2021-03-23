266 орловских детей-сирот стоят в очереди на получение жилья

Однако с начала года ни один льготник пока квартиру не получил. Ситуацию разъяснил мэр Орла Юрий Парахин на аппаратном совещании губернатора.

Как пояснил Юрий Парахин, мэрия объявила 4 аукциона на приобретение 69 однокомнатных квартир для детей-сирот. На эти цели выделено 165 миллионов рублей. Минстрой определил, что стоимость таких квартир составляет более 48 тысяч рублей за квадратный метр.

Юрий Парахин, мэр г. Орла: «Данные аукционы признаны несостоявшимися. Мы пробовали и в долевое участие вступить, и прямые закупки осуществить, но из-за средней стоимости сегодня на рынке в 53 тысячи рублей закупить пока не удалось».

Юрий Парахин пояснил, что администрация ведет переговоры с застройщиками. Мэр не исключает возможности приобретения квартир на вторичном рынке. Губернатор Андрей Клычков призвал поторопиться с решением этого вопроса.