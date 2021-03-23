266 орловских детей-сирот стоят в очереди на получение жилья

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11:55, 23 марта 2021 года
266 орловских детей-сирот стоят в очереди на получение жильяОднако с начала года ни один льготник пока квартиру не получил. Ситуацию разъяснил мэр Орла Юрий Парахин на аппаратном совещании губернатора.
Как пояснил Юрий Парахин, мэрия объявила 4 аукциона на приобретение 69 однокомнатных квартир для детей-сирот. На эти цели выделено 165 миллионов рублей. Минстрой определил, что стоимость таких квартир составляет более 48 тысяч рублей за квадратный метр.
Юрий Парахин, мэр г. Орла: «Данные аукционы признаны несостоявшимися. Мы пробовали и в долевое участие вступить, и прямые закупки осуществить, но из-за средней стоимости сегодня на рынке в 53 тысячи рублей закупить пока не удалось».
Юрий Парахин пояснил, что администрация ведет переговоры с застройщиками. Мэр не исключает возможности приобретения квартир на вторичном рынке. Губернатор Андрей Клычков призвал поторопиться с решением этого вопроса.
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Времени остается не так много, потому что достаточно большой период времени занимает закупка и оформление всех документов, для того чтобы передать их детям. Традиционно это происходит в конце года, но чем раньше мы это сделаем, тем раньше предоставим детям возможность жить в нормальных комфортных условиях».
Юлия Сабельникова