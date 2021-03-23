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12:40, 23 марта 2021 года Распространение коронавируса в Орловской области Оперативный штаб представил статистику распространения новой инфекции в регионе на 23 марта.





Суточный прирост в Орловской области:



Орел – 45; Орловский и Урицкий районы – по 6; Мценский – 5; Покровский – 1.



По информации регионального оперативного штаба, накануне заразились 63 жителя региона, выздоровели – 64. Число погибших достигло 498 (+5 летальных исходов).



Инфографика оперативного штаба









Артём Ежаков



