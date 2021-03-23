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13:00, 23 марта 2021 года Егор Строев: «На распад Советского Союза мы не с жалостью должны смотреть, а как на урок» Сегодня на телеканале «Россия 24» - большое интервью с политическим и государственным деятелем Егором Семеновичем Строевым.





30 лет назад, в марте 1991 года состоялся Всесоюзный референдум о сохранении СССР. За сохранение тогда проголосовали больше 75% участников опроса. Однако через полгода случился путч, а через девять месяцев были подписаны Беловежские соглашения. Великая страна перестала существовать. Почему в то время по всей стране были пустые прилавки и огромные очереди? Хотел ли первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев сохранить страну? Почему Борис Ельцин был против референдума? Об этом нам рассказал свидетель тех событий - Егор Строев. В 1991 году он был секретарем ЦК КПСС. Егор Строев, Почётный председатель Совета Федерации: «На этот распад Советского Союза мы не с жалостью должны смотреть, а смотреть как на урок - чего нельзя допустить в третий раз». Большое интервью корреспондента ГТРК «Орел» с политическим и государственным деятелем, академиком РАН, полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» и Почетным гражданином Орловской области Егором Семеновичем Строевым смотрите сегодня в 21:00 на телеканале «Россия 24» и на сайте «Орловское информбюро».





Юлия Опанасюк



