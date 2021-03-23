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14:30, 23 марта 2021 года В Орле возобновляют производство горячего асфальта Об открытии заводов объявил мэр областного центра Юрий Парахин.





В своих социальных сетях градоначальник заявил, что заводы, производящий горячий асфальт, возобновят производство в следующий понедельник, 29 марта. Со слов мэра, этот факт позволит ускорить ямочный ремонт в Орле, к ежедневным работам будут подключены уже не менее 10 дорожных бригад.



В данный момент латки делают при помощи литого асфальта. Эта технология, в отличие от горячего асфальта, позволяет проводить ремонт при осадках и низких температурах, однако остается весьма дорогой.





Артём Ежаков



