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14:54, 23 марта 2021 года В Орле подвели итоги фестиваля инклюзивных театров «Волшебный занавес» На Орловщине его проводят в третий раз. Это совместный проект Театра кукол и Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.





Участие в фестивале приняли более 30 коллективов из Орла и области. В этом году из-за пандемии жюри осматривало постановки дистанционно.



Победителей определяли в нескольких номинациях: драматический, кукольный и музыкальный театр, а также пантомима. Для детей с ограниченными возможностями актерская игра и танцы - один из способов социализации. В процессе репетиций они учатся общаться со сверстниками и развивают творческие способности.





Юлия Сабельникова



