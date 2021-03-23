Главная » Новости



15:32, 23 марта 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Больше 20 тысяч орловцев завершили вакцинацию от коронавируса. Регион ждет очередную поставку «Спутника V».



- Больше 200 детей-сирот ожидают жилья, положенного по закону. Почему возникают проволочки?



- В деле о мошенничестве при поступлении в Орловский юридический институт - новый фигурант. Что инкриминируют? Расскажем в «Вестях».



- «Архитектурные древности Орловщины» восстановили писатель и художник. О новой книге и законченном цикле - наш сюжет.



- «Волшебный занавес» закрыт. Сегодня в Орле подвели итоги фестиваля инклюзивных театров.



- Три медали орловских брейкеров, которые вернулись из Подмосковья.



СМОТРЕТЬ ВЫПУСК







Вести-Орёл



