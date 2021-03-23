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15:50, 23 марта 2021 года Под Неполодью произошла авария с рейсовым автобусом Погибших и пострадавших нет.





Инцидент произошел сегодня, 23 марта, около 15:00. В 14:55 о происшествии узнали спасатели. Между собой столкнулись рейсовый ПАЗ и «Киа Рио». В салоне автобуса находились 15 человек, никто из них не пострадал. Пассажиры покинули место аварии на попутных машинах и следующем автобусе, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.



Фото пресс-службы регионального ГУ МЧС





Артём Ежаков



