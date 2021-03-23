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15:54, 23 марта 2021 года В ближайшие годы в Орловском районе появится крупнейший газопровод Речь о строительстве газораспределительной станции «Мезенка - завод ОСПАЗ». Ныне действующему газопроводу около 70 лет, и работает он на пределе производственной мощности. Новый объект имеет важное значение для социально-экономического развития областного центра. Он позволит подключить промышленный кластер города - индустриальный парк «Орёл» к менее загруженной ГРС «Мезенка». Об этой и других темах говорили на итоговой пресс-конференции «Газпром газораспределение Орёл».





Отопительный сезон - своеобразный экзамен для газовой службы. Эта зима выдалась холодной, однако тепло в дома орловцев поступало бесперебойно, аварийных ситуаций не возникало.



Ежегодно специалисты проводят работу по замене газопроводов. Часть из них - за счёт собственных средств компании. В прошлом году обновили 3 километра сетей в центре города: на улицах Посадской, Маяковского, Гагарина и Васильевской.



Александр Грачёв, исполнительный директор АО «Газпром газораспределение Орёл»: «На этот год мы планируем также работы по замене линейной части газопровода. В частности, будет разработана документация по участку газопровода по Московскому шоссе. Также ведется плановая, кропотливая работа по замене газовых колодцев».

Несмотря на пандемию, количество абонентов, подключенных к сетям, в прошлом году увеличилось на 10 процентов по сравнению с 2019-м. «Голубое топливо» пришло почти в 800 домов благодаря программе газификации регионов России. Еще у 300 заявителей газ появится в ближайшее время.



Александр Грачёв, исполнительный директор АО «Газпром газораспределение Орёл»: «В прошлом году мы приобрели установку наклонно-направленного бурения, которая нас иногда выручает. Когда сложный объект, мы пользуемся этой установкой и не копаем траншею, а используем метод наклонно-направленного бурения».

В 2021 году «Газпром» и правительство региона подписали соглашение о сотрудничестве. Программа по газификации и газоснабжению рассчитана на 5 лет.



Александр Грачёв, исполнительный директор АО «Газпром газораспределение Орёл»: «Газ придет в районы, в деревни, которые еще не газифицированы. Это Покровский, Глазуновский, Свердловский и Болховский районы».

На пресс-конференции не только подвели итоги работы за 2020 год, но и наградили тех, благодаря кому «голубое топливо» поступает в дома орловцев. Лучших сотрудников отметили почетными грамотами.





Юлия Сабельникова



