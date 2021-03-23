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16:09, 23 марта 2021 года Орловской медицине не хватает около 500 специалистов Проблемы сферы регионального здравоохранения обсуждались сегодня в рамках «круглого стола» в научной библиотеке ОГУ им. Тургенева.





Одной из тем, безусловно, стала помощь в реабилитации переболевших коронавирусом. По итогам обсуждений областной совет на ближайшей сессии рассмотрит предложение по предоставлению жителям региона бюджетных путёвок в санатории.



Кроме этого, обсудили нехватку кадров в региональной системе здравоохранения – областным больницам и поликлиникам нужно около 500 медицинских работников. Департаменту здравоохранения поручено заняться этой проблемой.



К сожалению, текущая эпидемиологическая обстановка пока не позволяет в полной мере вернуть профосмотры и диспансеризацию.



Елена Горохова, заместитель начальника управления здравоохранения департамента здравоохранения Орловской области: «Мы сейчас не можем в полной мере вернуться к вопросам профилактических осмотров и диспансеризации. А для нас это является очень важным: и в плане выявления онкологических заболеваний на ранней стадии, и в плане мониторинга показателей по гипертонической болезни, сахарному диабету».





Антон Киселёв



