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16:09, 23 марта 2021 года

Орловской медицине не хватает около 500 специалистов

Проблемы сферы регионального здравоохранения обсуждались сегодня в рамках «круглого стола» в научной библиотеке ОГУ им. Тургенева.


Одной из тем, безусловно, стала помощь в реабилитации переболевших коронавирусом. По итогам обсуждений областной совет на ближайшей сессии рассмотрит предложение по предоставлению жителям региона бюджетных путёвок в санатории.

Кроме этого, обсудили нехватку кадров в региональной системе здравоохранения – областным больницам и поликлиникам нужно около 500 медицинских работников. Департаменту здравоохранения поручено заняться этой проблемой.

К сожалению, текущая эпидемиологическая обстановка пока не позволяет в полной мере вернуть профосмотры и диспансеризацию.

Елена Горохова, заместитель начальника управления здравоохранения департамента здравоохранения Орловской области: «Мы сейчас не можем в полной мере вернуться к вопросам профилактических осмотров и диспансеризации. А для нас это является очень важным: и в плане выявления онкологических заболеваний на ранней стадии, и в плане мониторинга показателей по гипертонической болезни, сахарному диабету».



Антон Киселёв
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