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16:39, 23 марта 2021 года Егор Строев: «Горбачев хотел сохранить страну» Бывший губернатор Орловской области – о событиях тридцатилетней давности, приведших к распаду Советского Союза.





Егор Строев: «Горбачев хотел сохранить страну. В этом сомнений нет. Он хотел сгладить нарастающие внутренние противоречия, и он предложил дать всем республикам, как в Федеративной Республике Германии, большей самостоятельности, больше власти, оставив у центральной власти армию, суды, полицию, то есть единое руководство как в любом другом государстве, единые рычаги управления, единую денежную финансовую систему. И с этими предложениями, в принципе, были согласны все республики. И договорившись с руководством республик, Горбачев уехал в отпуск, в Крым. И случилось ГКЧП. Но это уже совсем другая история». Большое интервью корреспондента ГТРК «Орел» с политическим и государственным деятелем, академиком РАН, полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» и Почетным гражданином Орловской области Егором Семеновичем Строевым смотрите сегодня в 21:00 на телеканале «Россия 24» и на сайте «Орловское информбюро».





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