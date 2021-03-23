Егор Строев – о распаде Советского Союза: «Все захотели рыночных отношений»

Сегодня на телеканале «Россия 24» - большое интервью с политическим и государственным деятелем Егором Семеновичем Строевым.

30 лет назад, в марте 1991 года состоялся Всесоюзный референдум о сохранении СССР. За сохранение тогда проголосовали больше 75% участников опроса. А существовали ли предпосылки к распаду Советского Союза?

Егор Строев: «Не было такого фундамента, который действительно потряс бы общество и привел бы к распаду. Все захотели рыночных отношений. Республики стали выступать за самостоятельность - чтобы они решали свои экономические проблемы независимо от центральной власти. И вот эта болезнь, вначале казавшаяся сугубо экономической, все сильнее и сильнее врастала в общественное сознание».

Большое интервью корреспондента ГТРК «Орел» с политическим и государственным деятелем, академиком РАН, полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» и Почетным гражданином Орловской области Егором Семеновичем Строевым смотрите сегодня в 21:00 на телеканале «Россия 24» и на сайте «Орловское информбюро».