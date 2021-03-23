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17:05, 23 марта 2021 года

Орловские аудиторы рассказали о нарушениях при получении фермерских грантов

Обнародованы результаты соответствующей проверки областной контрольно-счетной палаты.


Исследованию подвергся период с 2019 по 2020 год. За это время в рамках регионального проекта «Агростартап» 29 местных фермеров получили в общей сложности 81,3 миллиона рублей в виде грантов. Аналогичная помощь оказана 15 начинающим аграриям. Двухлетний фонд их финансирования составил 40,6 миллиона рублей.

При этом в распределении грантов имелись нарушения. Например, по правилам, на финансовую помощь не мог рассчитывать претендент, занимающийся предпринимательством в течение трех последних лет до подачи заявки на финансирование, а также являющийся ИП или участником коммерческой организации в течение этого же периода времени. Тем не менее, в нарушение этих требований было выдано несколько грантов на общую сумму примерно в 9 миллионов рублей.

Среди прочих выявленных нарушений аудиторы обозначили невыполнение получателями этапов предпринимательского плана, сокращение новых рабочих мест, нарушения условий расходования бюджетных средств и т. д. – сообщает сайт региональной КСП.


Артём Ежаков
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