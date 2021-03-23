Главная » Новости



17:51, 23 марта 2021 года Переулок Маслозаводской в Орле отремонтируют новым методом Инновационная технология восстановления основы дорожного полотна в этом году впервые будет применена при ремонте улично-дорожной сети Орла.





На проблемы с дорожным полотном в переулке Маслозаводском водители жалуются бесконечно. По этой дороге разрешено движение большегрузов, и дорожное полотно, как отметили в администрации города, «стирается» гораздо быстрее. И причина не только в предельных нагрузках, но и в общей изношенности дорожной «подушки». Обновить её позволит метод холодной регенерации, он же метод холодного ресайклинга.

Принцип инновационного метода объяснил замначальника отдела организации дорожной деятельности управления городского хозяйства и транспорта администрации Орла Никита Митряев: «Обычно фрезеруется 5-7 см дорожного полотна. Как правило, это только верхний слой асфальта. При использовании метода холодной регенерации снимается не только дорожная «одежда», но и «подушка». Спецтехника срезает дорожное полотно до земли. Получившаяся масса из старого асфальта, щебня и песка перемалывается с добавлением битума и присадок, а затем укладывается заново».

Сверху обновлённой дорожной «подушки» по традиции выкладываются выравнивающий и верхний слои асфальта. Подрядчик уже ведет подготовительные работы, цель которых - изучить основание дороги, чтобы оценить, насколько глубоко придётся «вгрызаться». По предварительным оценкам, снимать придётся до 40 см.



Фото сайта администрации города Орла





Читайте также: Беспросветность и бездорожье переулка Маслозаводского





Орловское Информбюро



