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17:51, 23 марта 2021 года

Переулок Маслозаводской в Орле отремонтируют новым методом

Инновационная технология восстановления основы дорожного полотна в этом году впервые будет применена при ремонте улично-дорожной сети Орла.


На проблемы с дорожным полотном в переулке Маслозаводском водители жалуются бесконечно. По этой дороге разрешено движение большегрузов, и дорожное полотно, как отметили в администрации города, «стирается» гораздо быстрее. И причина не только в предельных нагрузках, но и в общей изношенности дорожной «подушки». Обновить её позволит метод холодной регенерации, он же метод холодного ресайклинга.
Принцип инновационного метода объяснил замначальника отдела организации дорожной деятельности управления городского хозяйства и транспорта администрации Орла Никита Митряев: «Обычно фрезеруется 5-7 см дорожного полотна. Как правило, это только верхний слой асфальта. При использовании метода холодной регенерации снимается не только дорожная «одежда», но и «подушка». Спецтехника срезает дорожное полотно до земли. Получившаяся масса из старого асфальта, щебня и песка перемалывается с добавлением битума и присадок, а затем укладывается заново».

Сверху обновлённой дорожной «подушки» по традиции выкладываются выравнивающий и верхний слои асфальта. Подрядчик уже ведет подготовительные работы, цель которых - изучить основание дороги, чтобы оценить, насколько глубоко придётся «вгрызаться». По предварительным оценкам, снимать придётся до 40 см.

Фото сайта администрации города Орла


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