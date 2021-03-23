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18:50, 23 марта 2021 года

В Орловскую область поступило еще 1100 доз вакцины от коронавируса

Скоро они будут отправлены в прививочные пункты. Корреспондент ГТРК «Орел» Елена Литинская побывала в «Орелфармации» и увидела место хранения заветных флаконов.


Всего на этой неделе в госпредприятие «Орелфармация» поступит 4200 доз. Первая партия - 1100 доз - уже в холодильнике. Отсюда их отгрузят в прививочные пункты региона - сейчас департамент здравоохранения занимается распределением.

Хранится вакцина в морозильных камерах, оборудованных термодатчиками. Контроль за температурой проводится регулярно - два раза в день. Результаты проверки заносятся в карты учета, а специальные датчики дают информацию о том, происходил ли сбой и когда. Пока температурный режим нарушен не был.

Первый компонент вакцины «Спутник V» получили 33 тысячи жителей региона, завершили вакцинацию более 21 тысячи. До сентября в Орловской области планируется привить 350 тысяч человек.


Елена Литинская
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