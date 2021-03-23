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19:05, 23 марта 2021 года

В Орловской области отмечается увеличение количества наркопотребителей

Речь идет о тех, кто состоит на диспансерном и профилактическом учётах. Зафиксирован и рост преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, по сравнению с 2019 годом.


Информацию о количестве наркопотребителей, включенных в программы медицинской реабилитации в нашем регионе, прозвучала на заседании областной антинаркотической комиссии. В 2020 году общее количество наркопотребителей составило 587 человек, из них 105 человек с диагнозом «наркомания» и 482 человека с диагнозом «алкоголизм». Программы медицинской реабилитации завершил 301 человек, из них 28 с диагнозом «наркомания» и 273 человека с диагнозом «алкоголизм».

Отмечен рост количества наркопотребителей, снятых с учета, в том числе, в связи с выздоровлением (длительной ремиссией). Так, в 2020 году с учета был снят 121 человек, в 2019 – 116.

По официальным данным Орловского наркологического диспансера, в 2020 году в регионе под диспансерным и профилактическим наблюдением состояли 1173 человека (в 2019 году – 1 140 человек).

В 2020 году наибольшее количество наркопотребителей в 2020 зарегистрировано в г. Орле – 711 человек, в Орловском районе – 130 человек, в Ливнах и Ливенском районе – 53 человека, в Мценске и Мценском районе – 122 человека, в Урицком районе – 31 человек.

В шести районах Орловской области (Знаменский, Краснозоренский, Залегощенский, Корсаковский, Новосильский и Хотынецкий) не зарегистрировано больных наркоманией, состоящих на диспансерном учёте, сообщает информационный портал Орловской области.

Фото пресс-службы Губернатора Орловской области




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