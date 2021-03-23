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19:16, 23 марта 2021 года Орловский университет экономики и торговли сегодня выбрал руководителя Процедура - многоступенчатая.





Из трех кандидатов к участию в выборах ректора профильное министерство допустило только двух человек: Павла Меркулова и Наталью Парушину. Процедура голосования - стандартная. Каждый участник конференции получает бюллетень. В нем две фамилии. Дальше идет подсчет голосов. В итоге ректором был выбран Павел Меркулов.



Как рассказал Павел Меркулов, в его планах – повысить престиж учебного заведения.





Надежда Невматулина



