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21:20, 23 марта 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Вакцинация орловцев продолжается. Еще 1100 доз «Спутника V» сегодня прибыли в регион.



- Аварийных ситуаций не возникало. О том, как пережили холодную зиму, рассказали на руководства «Газпром газораспределение Орёл».



- В Лужки и обратно. Вечером и гарантировано. Мэрия усилила транспортное сообщение с микрорайоном.



- ОрелГУЭт сегодня выбирал ректора.



- «Волшебный занавес» простился со зрителем. Сегодня завершился фестиваль инклюзивных спектаклей.



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