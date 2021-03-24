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5:24, 24 марта 2021 года Названы имена лучших работников досуговых учреждений культуры Орла Конкурс проходил в областном центре с 11 января по 10 марта.





Как сообщает сайт мэрии Орла, заявки на участие в творческом состязании подали четыре конкурсанта:



Анастасия Ветрова – артистка балета высшей категории ансамбля танца «Славица»;



Елена Камышева – ведущий художник Детского парка;



Виктория Козлова – главный балетмейстер эстрадного ансамбля Орловского городского центра культуры;



Юлия Корниенко – артистка балета высшей категории ансамбля танца «Славица».



Жюри оценивало профессиональные достижения конкурсантов и их воспитанников за последние три года; участие в концертной деятельности, фестивалях и конкурсах различного уровня, праздничных мероприятиях. Приветствовалось наличие авторских разработок и инновационных методик, творческих программ, публикаций, номеров-постановок, а также личных побед и участие в профессиональных конкурсах.



По итогу звания «Лучший работник муниципальных досуговых учреждений культуры, музыкальных и танцевальных коллективов города Орла» в этом году удостоились Анастасия Ветрова и Виктория Козлова.



Фото пресс-службы администрации города Орла





Артём Ежаков



