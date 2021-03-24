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6:26, 24 марта 2021 года

Ливенца подозревают в краже аккумуляторов с грузовиков

В отношении 23-летнего парня возбуждено уголовное дело.


Аккумуляторные батареи были сняты с двух автомобилей МАЗ, принадлежащий индивидуальному предпринимателю. Он то и заметил пропажу трех деталей, после чего обратился в ливенское отделение МВД. По итогам рассмотрения заявления было возбуждено уголовное дело.

На момент пропажи аккумуляторов грузовики были припаркованы в частном секторе. Исследовав место преступления и проведя розыскные действия, правоохранители вышли на местного жителя.

По данным следствия, детали были сняты ночью. После парень попросил знакомого положить их в багажник его автомобиля, умолчав, что АКБ – краденые.

Полицейские изъяли аккумуляторы. На время расследования фигурант отпущен под подписку о невыезде – сообщает сайт областного УМВД.


Артём Ежаков
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