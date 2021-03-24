Главная » Новости



7:27, 24 марта 2021 года В Орловской области проверят 200 гектаров леса Это нужно для оценки санитарного состояния лесных насаждений.





Исследованием займется Тульский Центр защиты леса. Если специалисты обнаружат проблемы – мертвые и аварийные деревья, болезни растительности и вредителей – то назначат необходимые мероприятия для восстановления озеленения.



В минувшем году лесопатологическое исследование выявило 190 гектаров поврежденных деревьев – сообщает региональный информационный портал.





Артём Ежаков



