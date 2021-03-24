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8:28, 24 марта 2021 года Орловская Росгвардия утихомирила буйного «покупателя» Инцидент произошел в одном из магазинов на ул. Октябрьской.





Парень привлек внимание персонала торговой точки попыткой пронести товары мимо кассы – их он положил в карманы. Сотрудники магазина нажали на тревожную кнопку и безуспешно попытались пресечь хищение. В ходе возникшей перепалки «клиент» разбил стеклянную входную дверь и позднее был задержан подоспевшими росгвардейцами.



22-летнего парня силовики передали полицейским. Выяснилось, что у него уже было уголовное прошлое. Он привлекался к ответственности за неправомерное завладение автомобилем, грабеж и кражи, сообщает пресс-служба областной Росгвардии.





Артём Ежаков



