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9:29, 24 марта 2021 года В Орловской области снизилась заболеваемость туберкулезом Сегодня – Всемирный день борьбы с туберкулезом. О ситуации с этим заболеванием в Орловской области - в интервью с заместителем главного врача по медицинской части Орловского противотуберкулезного диспансера Юлией Киселевой.





В год пандемии диспансеру пришлось заниматься не только туберкулезом, но и ковидом. Как это отразилось на вашей работе?



- Нам пришлось перепрофилировать ряд отделений нашего диспансера под койки для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, в частности было закрыто дифференциально-диагностическое отделение, перепрофилированы койки отделения для лечения пациентов с внелегочным туберкулезом и полностью закрыто детское стационарное отделение.



На лечении больных это отражается?

- Мы, несмотря на то, что были введены ограничительные мероприятия по плановой госпитализации, не могли себе позволить ни с эстетической, ни с медицинской точки зрения не госпитализировать пациентов с бактериовыделением, то есть, госпитализация их продолжалась, но с четким и строгим соблюдением противоэпидемических мероприятий.



Что говорят в этом году цифры статистики? Возросла заболеваемость или, может быть, уменьшилась?

- Несмотря на то, что коронавирусная инфекция внесла существенный вклад в работу и в нашу жизнь, все-таки нам удалось сдержать показатели и даже некоторые из них снизить. Заболеваемость туберкулезом в 2020 году снизилась на 8% и составила 19,4 на сто тысяч населения. Распространенность по туберкулезу, то есть число пациентов, которые состоят на учете, на конец года также уменьшилась, и мы эту тенденцию поддержали и продолжили. Однако, к сожалению, следует отметить, что смертность от туберкулеза в 2020 году по сравнению с 2019-м немного возросла на два человека. И у нас в 2020 году от туберкулеза умерло 9 человек, тогда как в 2019 году эта цифра составляла 7.



Каков сегодня портрет больного туберкулезом, это, по-прежнему асоциальные элементы?

- Туберкулез за свою многовековую историю практически не изменил свой портрет. Однако следует отметить, что как любая инфекция, передающаяся воздушно-капельным путем, не обходит людей и социально уравновешенных, социально адаптированных, то есть работающих, имеющих семью, занимающих активную жизненную позицию. Но большинство пациентов, которые сегодня болеют туберкулезом, это люди социально дезадаптированные - не имеющие постоянного места работы, зачастую не имеющие постоянного места жительства, имеющие вредные привычки и находившиеся в местах лишении свободы.



Вроде бы врачи знают причину заболевания и могут его лечить, но почему мы до сих пор не можем победить туберкулез?

- В первую очередь, это выявляемая лекарственная устойчивость. Так, в 2020 году у трети впервые заболевших туберкулезом мы уже видим лекарственную устойчивость. То есть люди заразились такой палочкой, которая уже несет в себе лекарственную устойчивость к противотуберкулезным препаратам. Соответственно лечение удлиняется, препараты добавляются новые и риски для перехода в хроническую форму тоже возрастают. В 2020 году около 10% пациентов было выявлено с множественной лекарственной устойчивостью.



А что же будет, если эффективных лекарств уже не останется, или все-таки появляются новые?

- Главная задача фтизиатрической службы в данной ситуации это разработка и внедрение новых противотуберкулезных препаратов. Этим активно занимаются наши федеральные научные центры, и в нашем арсенале с завидной регулярностью появляются новые противотуберкулезные препараты. Практически ежегодно обновляются клинические рекомендации, в которые эти препараты включаются, и в нашем регионе в том числе, мы имеем возможность использовать для лечения больных с тяжелыми формами туберкулеза, с лекарственной устойчивостью те препараты, которые обладают противотуберкулезной активностью, и мы сейчас уже видим, что они действительно помогают. Второй момент это раннее выявление и определение лекарственной устойчивости. Если ранее фтизиатрам требовалось полтора-два месяца, чтобы получит тест на лекарственную устойчивость, то сейчас мы в течение суток или двух можем получить результат и начать лечение уже с тех препаратов, к которым микобактерия туберкулеза у данного больного чувствительна.



С какими трудностями вы сегодня сталкиваетесь сегодня, и чего вами не хватает, скажем так, для счастья?

- Я думаю, что вопрос стоит поставить по-другому. Самое главное, я считаю, в нашей работе это продолжать те наработки и внедрять то, чем сейчас пользуется вся мировая фтизиатрическая общественность, российские фтизиатры. И нам хотелось бы, чтобы в нашу службу приходили молодые, активные, амбициозные кадры.



Что вы посоветуете людям в плане того, как защитить себя от туберкулеза?

- Я призываю всех, от мала до велика, выйти на улицу и подышать свежим воздухом, показать себя солнцу, которого было зимой недостаточно и которое очень нам нужно. И должно быть здоровое, правильное полноценное питание. Наша пища должна изобиловать белком, который является основным структурным компонентом антител, тех самых иммуноглобулинов. Необходимы также витаминные комплексы, которые мы рекомендуем сейчас в виду природного гиповитаминоза. Это все те банальные вещи, которые мы знаем с детства, и которые помогут нам предотвратить развитие туберкулеза, поддержать свой иммунитет и принципе дышать легко и свободно.



Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.





Елена Литинская



