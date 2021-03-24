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4:32, 24 марта 2021 года В Орловской области сократилась регистрация страховых договоров Всего в прошлом году было заключено около 485 тысяч таких соглашений.





Эта цифра более чем на 20% меньше показателя позапрошлого года. Незначительно возросло число контрактов по ОСАГО (+1,5% к уровню 2019 года) и страхованию жизни (+8%). Вместе с тем, прочие сделки по добровольному страхованию значительно снизились (-30%). Например, договора, касающиеся болезни и несчастных случаев, заключались в три раза реже.



Всего в минувшем году орловцам выплатили свыше 1,2 миллиарда рублей «страховочных», сообщает региональный Центрбанк.





Артём Ежаков



