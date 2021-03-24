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10:13, 24 марта 2021 года

Свыше 300 орловцев побороли алкоголизм и наркоманию

Годовые итоги работы по борьбе с зависимостями граждан подвели на вчерашнем заседании антинаркотической комиссии.


В минувшем году медицинская реабилитация от алкоголизма и наркомании была назначена 587 жителям региона. 482 человека получали помощь в борьбе с «зеленым змием», а 105 граждан лечились от наркотической зависимости. Завершили реабилитацию от тяги к спиртному 273 орловца, ещё 28 граждан закончили программу против наркомании.

Было отмечено, что в прошлом году в профильном диспансере наблюдались 1 173 человека (+33 к 2019 году). С учета снят 121 человек (+5), победивший влечение к наркотикам.

Что касается регистрации наркозависимых, то лишь в шести районах области зарегистрированная заболеваемость была нулевой. Это Знаменский, Краснозоренский, Залегощенский, Корсаковский, Новосильский и Хотынецкий районы – сообщает региональный информационный портал.

Фото пресс-службы регионального информационного портала




Артём Ежаков
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