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10:13, 24 марта 2021 года Свыше 300 орловцев побороли алкоголизм и наркоманию Годовые итоги работы по борьбе с зависимостями граждан подвели на вчерашнем заседании антинаркотической комиссии.





В минувшем году медицинская реабилитация от алкоголизма и наркомании была назначена 587 жителям региона. 482 человека получали помощь в борьбе с «зеленым змием», а 105 граждан лечились от наркотической зависимости. Завершили реабилитацию от тяги к спиртному 273 орловца, ещё 28 граждан закончили программу против наркомании.



Было отмечено, что в прошлом году в профильном диспансере наблюдались 1 173 человека (+33 к 2019 году). С учета снят 121 человек (+5), победивший влечение к наркотикам.



Что касается регистрации наркозависимых, то лишь в шести районах области зарегистрированная заболеваемость была нулевой. Это Знаменский, Краснозоренский, Залегощенский, Корсаковский, Новосильский и Хотынецкий районы – сообщает региональный информационный портал.



Фото пресс-службы регионального информационного портала









Артём Ежаков



