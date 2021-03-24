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10:35, 24 марта 2021 года Два человека госпитализированы после аварии под Орлом ДТП произошло накануне в 14:30.





В результате съезда в кювет и столкновения с деревом, водитель и пассажир Renault Logan были госпитализированы. Инцидент произошел на 57 километре автодороги Москва – Киев – Комаричи – Дмитровск – Кромы».



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 9 ДТП, среди которых 2 ДТП с пострадавшими, в результате 3 человека получили травмы – сообщает информационный отдел регионального УГИБДД.



Фото пресс-службы регионального УГИБДД





Артём Ежаков



