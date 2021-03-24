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10:41, 24 марта 2021 года На ливенском мусороперерабатывающем предприятии нашли мертвого младенца Возбуждено уголовное дело.





Тело новорожденного мальчика было обнаружено сегодня, 23 марта. Преступление классифицировано по ст. 106 УК РФ «Убийство матерью новорожденного ребенка».



В данный момент следствие проводит необходимые мероприятия для установления обстоятельств случившегося – сообщает сайт регионального СК.





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