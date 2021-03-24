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11:00, 24 марта 2021 года В Орле подвели годовые итоги борьбы с наркотическими растениями Накануне прошло заседание антинаркотической комиссии.





Всего на территории области в минувшем году было уничтожено 56 очагов дикорастущих наркосодержащих растений. Для сравнения, в позапрошлом году было ликвидировано 40 таких участков. О общей сложности, в 2020 году наркополицейские уничтожили запрещенные растения на площади в 1 850 м².



Что касается незаконно выращенных посевов, то за указанный период с них было изъято 245 растений. По факту таких преступлений было возбуждено 4 уголовных дела – сообщает региональный информационный портал.





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