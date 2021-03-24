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11:16, 24 марта 2021 года 60 человек заразились коронавирусом в Орловской области В России обнародовали суточные данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 24 марта, за последние сутки в Орловской области выявлено 60 случаев коронавирусной инфекции (всего – 32 002).



На лечении – 2 214 человек. Накануне выписано 67 орловцев (всего – 29 289). Число умерших жителей региона достигло 499 (+1 жертва за сутки).



Суточная заболеваемость в России – 8 861 (всего – 4 483 471), число выздоровевших – 10 355 (всего – 4 098 400). Общее число летальных исходов – 96 219 (+ 401 случай за сутки). На лечении – 288 852 гражданина.



Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Артём Ежаков



